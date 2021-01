Nonostante se ne senti parlare ormai poco, il noto produttore HTC è già al lavoro per presentare a breve un nuovo terminale. Nello specifico, il primo smartphone in arrivo sul mercato mobile nel nuovo anno dovrebbe essere HTC Desire 21 Pro 5G e quest’ultimo è stato da poco avvistato dal vivo in alcune immagini.

Ecco come dovrebbe essere il nuovo HTC Desire 21 Pro 5G

Le immagini dal vivo in questione sono state pubblicate sul noto portale di leaks denominato Slashleaks. Osservando attentamente queste ultime, è possibile notare come questo device avrà un design molto particolare e mai visto prima, almeno sul posteriore. La backcover, infatti, sembra essere realizzata con una texture e una rifinitura simile alla fibra di carbonio. Inedita poi per l’azienda la colorazione, che qui sembra un verde menta.

Per quanto riguarda la parte frontale, il nuovo HTC Desire 21 Pro 5G vanterà la presenza di un ampio display con un piccolo foro centrale. Il pannello, ad un primo sguardo, sembra essere un IPS LCD. Il comparto fotografico sarà composto da quattro fotocamere posteriori di cui un sensore principale da 48 megapixel. Il sistema operativo presente al debutto dovrebbe essere invece Android 10. Rimane certa poi la presenza del supporto alle nuove reti di quinta generazione, ma per ora non sappiamo quale processore verrà messo sotto al cofano.

Per il momento abbiamo soltanto queste piccole informazioni sul prossimo dispositivo di casa HTC. Tuttavia, è molto probabile che nel corso delle prossime settimane emergeranno nuovi dettagli riguardanti la scheda tecnica (come batteria, memoria interna, ecc).