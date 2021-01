Il volantino Esselunga è indiscutibilmente uno dei preferiti di quest’inizio di 2021, proprio perchè in grado di raggiungere un prezzo molto più basso del normale, applicato su un prodotto dall’altissimo interesse commerciale per gli utenti italiani, e non solo.

Di base la campagna promozionale disponibile fino al 13 gennaio 2021, è una offerta tech, ciò sta a significare che gli acquisti risulteranno essere effettuabili solamente in negozio, senza distinzioni o limitazioni particolari, e che le scorte sono limitate. Sebbene vi recaste nel punto vendita entro la data indicata, potreste non trovare più disponibilità.

Esselunga: queste sono le offerte del momento

L’offerta tech di Esselunga permette ad ogni modo di accedere ad un solo prodotto, stiamo parlando dell’ottima Xiaomi Mi Band 5 di ultima generazione, effettivamente in vendita a 29,90 euro, con annessa garanzia legale di 2 anni.

Il wearable è caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, decisamente in grado di convincere la maggior parte di noi, infatti integra un display AMOLED da 1,1 pollici completamente a colori, ha una batteria che ne permetterà l’utilizzo anche per 14 giorni continuativi, senza dimenticare il monitoraggio del sonno, dei passi, delle calorie bruciate e della frequenza cardiaca, o le 11 modalità di allenamento. Se proprio dovessimo trovare un difetto, non integra il chip GPS, ma è comunque marginale, nel momento in cui valutate quante funzioni presenta, ad un prezzo così basso.

La campagna promozionale di Esselunga è disponibile fino al 13 gennai 2021 incluso.