Trony fa piazza pulita e cerca di avvicinare nuovamente gli utenti all’acquisto della tecnologia, portando nei negozi una campagna promozionale decisamente ricca di prodotti scontati e di offerte che possono solamente soddisfare i tantissimi consumatori.

A differenza di quanto osserviamo quotidianamente da Unieuro e MediaWorld, il volantino Trony corrente non risulta essere disponibile pressoché ovunque sul territorio italiano, gli acquisti potranno essere completati solamente presso i negozi di proprietà del socio della regione Calabria. Gli utenti si ritroveranno costretti a recarsi personalmente presso gli stessi, senza potersi affidare nemmeno al sito ufficiale o all’e-commerce.

Trony: gli sconti del volantino lasciano a bocca aperta

Con il volantino Trony gli utenti possono davvero pensare di risparmiare moltissimo, a partire dall’acquisto di dispositivi appartenenti alla fascia alta del mercato, come Oppo Reno 4 Pro, uno smartphone da poco lanciato, in vendita a soli 699 euro, ed in grado di garantire prestazioni incredibili.

Discorso leggermente diverso, poiché più datato, per l’Apple iPhone XR, in questo caso saranno necessari 599 euro per l’acquisto definitivo, ma si avrà la possibilità di entrare di diritto nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, senza spendere cifre folli.

Tantissime altre occasioni attendono gli utenti da Trony, si potranno acquistare Xiaomi Redmi Note 9 Pro, LG K22, LG K42, Huawei P40 Lite, Oppo Reno 4Z, Oppo A73 o Samsung Galaxy A20s, tutti a prezzi molto più bassi del normale.

