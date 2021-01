Questo nuovo anno potrebbe rivelarsi particolarmente prolifico per il colosso di Cupertino, il quale potrebbe procedere con il lancio di numerosi dispositivi. Le notizie più recenti ritengono infatti che nel corso dei prossimi mesi avremo modo di conoscere i nuovi Apple AirTags, il cui design è stato svelato da Prosser tramite un nuovo video; nuovi modelli di AirPods, che potrebbero essere disponibili in più versioni, diverse anche per le dimensioni. Anche nuovi iPad e Mac potrebbero fare il loro ingresso in scena, oltre a un nuovo Apple Watch e, senza alcun dubbio, agli iPhone 13. Questi, però, potrebbero non essere gli unici dispositivi in arrivo, Apple potrebbe infatti anticipare i tempi e procedere entro l’anno anche con il lancio dei tanto agognati Apple Glass.

Apple Glass: il lancio potrebbe avvenire a breve, il colosso da il via alla seconda fase di produzione!

A quanto pare, il colosso di Cupertino ha fatto un passo in avanti nella produzione dei suoi Apple Glass dando il via alla seconda fase di sviluppo. Il dispositivo, rimasto nell’ombra fino ad ora e noto soltanto per via dei numerosi brevetti che ne riportano le probabili funzioni pensate da Apple, dunque potrebbe essere pronto al lancio prima del previsto.

Le indiscrezioni trapelate negli ultimi tempi ritengono che la presentazione non avverrà prima del 2022. Date le circostanze non è da escludere la possibilità di assistere all’arrivo degli occhiali Apple prima di quanto immaginato; anche se quanto emerso in questi giorni circa quelli che saranno i dispositivi Apple presentati nel corso dell’anno fa riferimento a un più generico visore AR.