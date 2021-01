Sono molte le funzionalità che offre Whatsapp. Proprio per questo, fino a ora, è l’app di messaggistica più diffusa e utilizzata. Molti utenti pensano che le risorse per rendere questa applicazione ancora più fantastica e funzionale siano terminate. Si sbagliano, Whatsapp riserva ancora alcuni trucchi che molti non conoscono. Eccoli.

Whatsapp: ecco i trucchi che molti ancora non conoscono

In questi anni Whatsapp si è rivelata un’applicazione davvero utile. Non solo ha ridotto le distanze tra milioni di utenti che nel mondo vivono lontani, ma è diventata anche uno strumento di lavoro. Sono molti infatti che utilizzano la famosa app di messaggistica acquistata da Facebook per inviare allegati. Dalle foto a documenti in pdf Whatsapp velocizza l’invio di qualsiasi file multimediale permettendo al destinatario di vederlo immediatamente e salvarlo sul proprio device.

Uno dei problemi che attanaglia chi utilizza Whatsapp per l’invio di foto è che l’applicazione le comprime automaticamente. Con questo trucco tutti gli utenti che vorranno inviare una foto ad alta definizione, per risaltarne la qualità, potrà farlo. Basterà convertire l’immagine in PDF con una qualsiasi applicazione gratuita scaricabile da Play Store e una volta creato il file inviarlo ad un contatto su Whatsapp.

Un’altro aspetto molto richiesto e poco conosciuto da molti utilizzatori dell’applicazione è la possibilità di rispondere senza aggiornare l’ultimo accesso. Molti hanno scaricato le più impensate applicazioni dagli Store. In realtà questa è una funzione che Whatsapp ha già integrata nel suo sistema. Selezionando la voce “Account” in “Impostazioni” l’utente potra così settore le impostazione relative a “Ultimo accesso” in “Privacy” facendo tap sull’opzione “Nessuno“. Altrimenti il vecchio metodo è leggere il messaggio solo dopo aver disattivato il WiFi e la rete dati.

Come creare uno spazio sicuro e sincronizzato su tutti i dispositivi

Quest’ultimo simpatico trucco crea su Whatsapp una chat in solitaria utile per avere un luogo sicuro di per tenere appunti, idee, informazioni e link utili. Il vantaggio è avere uno spazio appunti con informazioni sincronizzate con tutti i dispositivi. In pratica basta creare un gruppo con un altro utente che andrà rimosso immediatamente dopo. La chat sarà così pronta e disponibile su smartphone, tablet e pc.

Whatsapp è un’applicazione molto utile, occorre fare attenzione perché il pericolo di truffe e virus è reale, ma se utilizzato in modo attento può essere un alleato molto versatile.