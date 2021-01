I dispositivi Pixel offrono il meglio di Google: correzioni dei bug e non solo. Il fiore all’occhiello, il nuovo Google Pixel 5, offre tanti vantaggi rispetto ad altri smartphone. Tuttavia, di recente è stato rilevato un bug che fa riprodurre tutti i suoni di sistema al massimo volume. Senza alcun preavviso. Indipendentemente da quanto si tenti di impostarli diversamente.

Per le persone interessate, il problema riguarda tutti i suoni di sistema sul dispositivo. Dai suoni del tocco, ai rumori del dialer ai clic della fotocamera. Alcuni sostengono che influenzi anche altri suoni come il tono dei pulsanti di registrazione vocale di WhatsApp. Pare che non influisca sul volume della suoneria o delle notifiche, nonostante i suoni di sistema siano presumibilmente controllati dallo stesso cursore.

Google Pixel 5: in arrivo la risoluzione al bug che alza al massimo il volume del dispositivo

Questo problema fa sobbalzare chi preferisce la modalità silenziosa, mentre si scatta una semplice foto o uno screenshot, soprattutto se sei vicino ad altre persone. L’impostazione del volume della suoneria e delle notifiche in modalità silenziosa funziona bene, ma anche un piccolo aumento imposta tutti i suoni di sistema al massimo in automatico.

Molti utenti hanno riscontrato lo stesso problema. Google ha preso in considerazione tutti i feedback degli utenti e ha deciso di rilasciare una correzione nella patch di sicurezza del prossimo mese. Fino ad allora, ci sono alcune cose che puoi fare per ridurre il problema. Ad esempio, puoi silenziare i suoni della fotocamera direttamente dalle impostazioni dell’app Fotocamera. Oppure, impostare il dispositivo in modalità Non disturbare prima di fare uno screenshot. Al momento non sembra ci siano ancora soluzioni alternative migliori.