Expert rilancia la sfida direttamente a Unieuro, mediante la presentazione di un volantino Fuoritutto che punta in tutto e per tutto a soddisfare le richieste dei consumatori, i quali al giorno d’oggi vorrebbero poter acquistare la tecnologia, senza spendere cifre folli.

La campagna promozionale attualmente disponibile, lo sarà fino al 17 gennaio 2021, in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, o direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. A differenza di quanto vediamo da Unieuro e Comet, in questo caso la spedizione presso il proprio domicilio sarà a pagamento, e da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Expert: le occasioni continuano a stupire

Le occasioni disponibili effettivamente da Expert continuano a stupire, portando con sé alcuni prezzi bassi veramente molto economici, e grazie ai quali gli utenti possono davvero pensare di spendere meno del previsto, nonostante comunque l’attenzione dell’azienda sia interamente riversata verso la fascia alta del mercato mobile.

A conti fatti risulta essere possibile acquistare due prodotti molto interessanti, in primis Apple iPhone 11 Pro, il top di gamma dell’anno scorso, oggi scontato sotto i 1000 euro, a causa sopratutto della presenza sul mercato del nuovo iPhone 12 di ultima generazione. Il prezzo finale, per la versione no brand con 64GB di memoria, è di 949 euro.

In alternativa è possibile avvicinarsi al mondo Android, optando per uno Xiaomi Mi 10T Pro, in vendita a 549 euro, ed ugualmente in grado di garantire prestazioni incredibilmente elevate, anche se il comparto fotografico non è forse all’altezza della situazione.