Gli sconti attivati nel periodo corrente da Euronics sono sicuramente molto interessanti, riescono a convincere con prezzi fortemente ribassati su alcuni dei migliori smartphone in circolazione, anche se presentano piccole limitazioni.

La campagna promozionale è disponibile fino al 20 gennaio 2021, l’attivazione è prevista nella maggior parte dei punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale, ma potrebbe presentare piccole differenze di socio in socio, di conseguenza consigliamo di verificare la validità presso il negozio più vicino alla residenza. Nel nostro articolo parleremo nel dettaglio degli sconti attivati da Euronics Bruno; alla base del tutto troviamo comunque il cosiddetto finanziamento a Tasso zero, con possibilità di iniziare a versare le rate a partire da Pasqua 2021.

Sul canale Telegram di TecnoAndroid potete scoprire i nuovi codici sconto Amazon e ricevere le migliori offerte.

Euronics: quali sono i prezzi più bassi

I prezzi più bassi disponibili da Euronics non ammettono rivali sul territorio italiano, infatti parliamo di ottime riduzioni applicate sia sui prodotti Apple, come iPhone 12 in tutte le varianti, disponibile a 939, 1189 e 1289 euro, per passare poi a modelli decisamente più economici, i cui prezzi non superano i 400 euro.

Tra i suddetti annoveriamo sicuramente Samsung Galaxy A31, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A91, Oppo A15, Oppo A72, LG K22, Xiaomi Redmi 9AT, Vivo Y11s o LG K42.

Per approfondire la conoscenza dell’ottimo volantino Euronics discusso, dovete aprire le pagine che abbiamo inserito direttamente nell’articolo, in questo modo potrete scoprire e conoscere da vicino ogni singolo prezzo basso pensato appositamente per voi.