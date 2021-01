Android: 7 app e giochi a pagamento sul Play Store diventano gratis

Tessere le lodi di una piattaforma come Android sarebbe davvero inutile visto che tutti sono a conoscenza della grandezza del nostro sistema operativo. Sul piano mobile non esistono realtà del genere, soprattutto tenendo conto dei grandi successi ottenuti negli ultimi anni. Il robottino verde è stato in grado di accrescere la sua celebrità con diverse novità introdotte col tempo, le quali ad oggi non permettono a nessuno di potervisi equiparare.

Nonostante ci siano altri sistemi operativi mobili, quello di Google resta il più utilizzato con oltre 2 miliardi di persone attive nel mondo. Ultimamente anche Microsoft con il suo Windows è stata superata, per cui Android non domina più solo tra i sistemi operativi mobili ma anche tra quelli fissi. Un grande asso nella manica è poi rappresentato dal Play Store, il quale consiste in un agglomerato di contenuti a pagamento e gratuiti. Qui scaricare applicazioni e giochi è davvero molto semplice soprattutto se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo ogni giorno. Durante l’ultimo periodo poi ci sono i saldi che permettono di scaricare contenuti a pagamento in maniera gratuita.

Per avere anche le migliori offerte di Amazon vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi il sistema operativo che consente di scaricare dal Play Store titoli a pagamento gratis

Come ormai accade ogni giorno, anche oggi per gli utenti Android ci sono dei titoli a pagamento gratis sul Play Store di Google: ecco la lista.