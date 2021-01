Vodafone continua la sua strategia commerciale molto aggressiva nel settore della telefonia fissa. Il gestore britannico desidera ampliare la sua platea di utenti con offerte attive per la Fibra ottica ed ha pensato a due regali molto interessanti per chi nei prossimi giorni attiverà la classica promozione Unlimited Plus. I due regali sono relativi al campo dell’intrattenimento televisivo.

Vodafone regala NOW TV ed Amazon a tutti i clienti

Con Unlimited Plus in primo luogo, tutti gli abbonati di Vodafone potranno beneficiare di sei mesi a costo zero per il pacchetto Cinema di NOW TV. Attivando la Fibra Ottica, quindi, sarò possibile attivare un account gratuito per il servizio streaming di Sky ed avere al tempo stesso libero accesso ad una galleria che comprende più di mille titoli.

La seconda promozione di Vodafone, sempre in associazione con la tariffa Unlimited Plus riguarda Amazon Prime Video. Attivando contestualmente all’offerta per la Fibra ottica anche un ticket per la Vodafone TV, gli abbonati riceveranno tutti i servizi Prime di Amazon – e contestualmente anche l’accesso all’app streaming – per un anno a costo zero.

Come detto, le due promozioni sono legate alla tariffa Unlimited Plus. La principale iniziativa di Vodafone nel campo della telefonia fissa prevede navigazione illimitata in internet con velocità della Fibra ottica sino ad 1 Gbps. Nel costo finale di 29,90 euro con pagamento ogni trenta giorni sono incluse anche le telefonate senza limiti verso tutti i numeri nazionali.

Solo per le attivazioni online, in via del tutto occasionale, il gestore non prevede soglie di attivazione per l’iniziativa.