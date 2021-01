Vodafone apre le danze del 2021 con una tariffa davvero speciale. Chi vuole attivare una promozione con l’operatore inglese ha una serie di iniziative a sua disposizione: tra queste però la più conveniente del momento è la Special 70 Giga. Il gestore assicura i vantaggi di questa tariffa agli utenti che hanno una SIM con altro operatore ed a tutti gli ex clienti.

Vodafone, la promozione da 70 Giga: i costi sono ancora più bassi

La Special 70 Giga prevede un pacchetto di consumi completo per gli abbonati: i clienti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili) con la presenza di 70 Giga da utilizzare per la navigazione in internet. Molto vantaggioso è anche il prezzo: il rinnovo mensile della tariffa comporta una spesa di soli 7,99 euro.

A questo prezzo ci sarà da aggiungere soltanto una quota di attivazione, da versare in unica soluzione, pari a 10 euro. Nella quota di attivazione sono inclusi anche i costi per il rilascio della SIM. Per i primi sei mesi, inoltre, i clienti di Vodafone che optano per tale tariffa avranno anche la garanzia del costo bloccato, senza rimodulazioni.

La Special 70 Giga, così come altre convenienti tariffe di Vodafone, si presenta come una tariffa winback. Potranno quindi accedere a questa tariffa solo gli abbonati che effettuano la portabilità del numero da altro operatore, tra cui TIM, WindTre o anche Iliad. Non è possibile effettuare la richiesta online di questa promozione. Gli interessati dovranno recarsi in uno store ufficiale del gestore inglese sul territorio italiano.