Come ben sappiamo, il Cashback di Natale si è concluso definitivamente il 31 dicembre 2020. Non era altro che un periodo di preparazione a quello che sarà il Cashback vero e proprio, il quale è iniziato ufficialmente il 1° gennaio 2021.

Quest’iniziativa è nata tenendo conto di un ambito ben più ampio, chiamato “Italia Cashless“, il quale ha come obiettivo principale quello di diffondere pagamenti elettronici e digitali al fine di aumentare il livello di digitalizzazione di tutto il Paese. Questo, inoltre, servirà molto anche per permettere il recupero dell’evasione fiscale, che in Italia pare dilaghi.

Cashback e Super Cashback: ecco chi potrà usufruirne

Dunque, contemporaneamente al nuovo Cashback, dal 1° gennaio 2021 ha preso inizio anche il Super Cashback, che non è altro che una sorta di “premio fedeltà” di 1.500 euro che verrà dato ogni sei mesi ai primi 100.000 cittadini che utilizzeranno con maggiore frequenza la moneta elettronica. Per moneta elettronica si intende tutti i metodi di pagamento che sono diversi dal contante e fatti con circuiti telematici.

Sia il Cashback che il Super Cashback sono aperti a chi ha almeno 18 anni ed è residente in Italia. I Cashback, secondo le recenti stime del Governo, pare che costerà poco più di 4,7 miliardi di euro, e saranno suddivisi in questo modo: 227 milioni di euro per la fase sperimentale di dicembre 2020, 1,7 miliardi di euro per il 2021 e 3 miliardi di euro per il 2022. Per avere la conferma che il piano avrà avuto gli effetti che tutti speravano probabilmente ci sarà bisogno di un po’ più di tempo. Tuttavia, ora è di fondamentale importanza capire cosa succederà nei prossimi mesi.