A molti non va giù che spesso, quando si vuole cambiare operatore, tra i costi “una tantum” ci sia quello della nuova sim. Da 5 a 25 euro, quel prezzo sembra davvero ingiusto. Ma se qualcuno garantisse che quella sim in futuro potrebbe valere fino 50.000 euro? Infatti non è poi così improbabile che, quella stessa sim pagata pochi euro, possa acquistare valore nel tempo. Tuttavia ci vorranno molti anni prima che raggiunga lo stesso valore di alcune che sono state vendute per una fortuna.

Sim che valgono una fortuna: tutti potrebbero averne una tra le mani senza saperlo

Non si sa come si evolverà questo strano mercato delle sim e delle numerazioni particolari. Perciò è possibile che ogni persona sia già in possesso di una probabile sim che in futuro potrebbe valere cifre astronomiche. Per ora bisogna accontentarsi dello stipendio o della paghetta a fine mese. Nel frattempo però alcuni fortunati hanno guadagnato bei “soldoni” vendendo alcune sim introvabili e numeri telefonici speciali.

In Inghilterra una di queste sim è stata aggiudicata all’asta per ben 20 mila sterline, che al cambio sono circa 22 mila euro. Senza tener conto dei cosiddetti “gold number“, numeri di telefono che avendo una sequenza particolare, possono valere più dell’oro. Numeri uguali dopo il prefisso, numeri crescenti o decrescenti, coppie di numeri che si ripetono. Ecco le serie di numeri che possono regalare ai possessori cifre davvero interessanti.

Un’asta organizzata da alcuni operatori telefonici per devolvere il ricavato in beneficienza

Una bellissima idea l’hanno avuta alcuni operatori telefonici che, in possesso dei così detti numeri speciali, si sono inventati un’asta di beneficienza. Hanno poi devoluto il ricavato all’Istituto Nazionale dei Tumori. Tim, Vodafone, Wind e Tre (quando ancora quest’ultima esisteva), grazie a queste sim, hanno raccolto circa 14 mila euro e il numero più caro è stato quello di Tim, aggiudicato per la modica cifra di 8.600 euro.

Forse qualcuno tra le cartacce accumulate negli anni, senza saperlo, potrebbe avere una sim dal valore inestimabile. Mai dire mai.