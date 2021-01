Finalmente, dopo mesi di indiscrezioni, arrivano le prime conferme: Samsung procederà con il lancio della sua nuova serie di top di gamma Galaxy S21 il 14 gennaio 2021. La data, già nota grazie alle notizie emerse nel corso delle scorse settimane, adesso diventa certa.

Samsung annuncia la data di lancio dei suoi nuovi top di gamma Galaxy S21!

Il colosso ha annunciato la data di lancio della nuova serie di smartphone Galaxy S21 attraverso un video ufficiale che presenta quello che sarà il primo Unpacked di questo nuovo anno. L’evento, che si terrà online il 14 gennaio alle ore 16:00, metterà fine alla lunga attesa; e ci permetterà di ottenere certezze in merito a quelle che saranno le specifiche dei dispositivi in arrivo. Durante questa occasione Samsung potrebbe non limitarsi al lancio dei nuovi smartphone Galaxy S21. Si prevede, infatti, la presentazione dei nuovi auricolari wireless Samsung Galaxy Buds Pro, le cui caratteristiche sono state già rese note da un’immagine che svela la confezione, e del nuovo tracker Samsung Galaxy Smart Tag.

Le informazioni attualmente a nostra disposizione sui dispositivi che andranno a formare la nuova famiglia Samsung Galaxy S21 non sono poche. Le specifiche tecniche, il design e il costo di lancio sono trapelati grazie alle indiscrezioni emerse e alle varie certificazioni. Soltanto il 14 gennaio, però, avremo modo di ottenere conferme e venire a conoscenza delle reali caratteristiche dei tre dispositivi. Si ricorda che, negli Stati Uniti Samsung ha già dato il via ai preordini e che in Italia questi potrebbero avere inizio lo stesso 14 gennaio.