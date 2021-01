Fra poco più di due giorni il produttore cinese Realme presenterà un nuovo dispositivo per il mercato cinese. Nello specifico, si tratta del nuovo Realme V15, un dispositivo caratterizzato da alcune colorazioni molto particolari e giovanili e che verrà annunciato il prossimo 7 gennaio.

Realme V15 sta per arrivare con un design molto particolare

Il nuovo dispositivo del noto produttore cinese si appresta a conquistare ancora una volta un pubblico di giovani. Il design e l’aspetto estetico, infatti, sono molto particolari e giovanili. Osservando le immagini teaser ufficiali pubblicate dall’azienda, possiamo infatti notare come il nuovo Realme V15 sarà caratterizzato da una backcover davvero originale. Quest’ultima è infatti dotata di alcune colorazioni cangianti che vanno dall’azzurro, all’arancione e al rosso. Sul lato destro della backcover, poi, è presente il logo di Realme, ovvero “Dare to leap”.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, fino ad ora sono trapelate poche informazioni ufficiali. Tra queste, sappiamo per certo che sul fronte ci sarà un ampio display con un piccolo foro laterale e il pannello sarà di tipo OLED (non sembra infatti esserci un sensore biometrico fisico né sul retro né sul frame laterale). Oltre a questo, grazie agli ultimi teaser sono poi confermati sul retro tre sensori fotografici. Di questi ultimi non si conosce molto, ma a quanto sembra ci sarà una fotocamera principale da 64 megapixel.

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto del nuovo Realme V15, quindi non dovremo attendere molto per scoprire in veste ufficiale le restanti specifiche tecniche. Per quanto riguarda il prezzo, immaginiamo che sarà molto competitivo rispetto alla concorrenza, proprio come gli altri dispositivi della serie Realme V.