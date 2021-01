Oltre ai nuovi modelli di iPad Pro 2020, Apple ha presentato Magic Keyboard, una nuovissima tastiera con supporto magnetico e trackpad per il mouse. Ora sembra che l’attesissimo iPad Pro 2021 potrebbe arrivare in una nuova versione aggiornata con questa nuova caratteristica.

Le informazioni arrivano da Apple Patently, il quale ha individuato una serie di brevetti Magic Keyboard concessi dall’ufficio brevetti e marchi di Hong Kong. Esso contiene una serie di foto ed immagini inerenti la nuova periferica di iPad Pro. Queste immagini non ci mostrano necessariamente nulla di nuovo poiché la Magic Keyboard “rinnovata”ha un design identico alla versione per iPad Pro 2020.

iPad Pro 2021 arriverá con una nuova Magic Keyboard

Non sono elencate nuove funzionalitá ma la presenza del brevetto suggerisce che Apple sta cercando modi per modificare alcune componenti del prossimo iPad. In precedenza abbiamo sentito che la nuova Magic Keyboard potrebbe abbandonare il touchpad e optare per strisce sensibili al tocco sui lati della tastiera. Secondo i nuovi brevetti questa funzione non ci sará.

Quel brevetto precedente suggeriva che la tastiera aggiornata potesse includere un microfono, rendendo le chiamate vocali o video sull’iPad leggermente migliori. La cosa interessante é che il nuovo brevetto per la Magic Keyboard é stato classificato come “Attrezzatura per la registrazione o la riproduzione di suoni ed immagini”. Dunque, l’ipotesi del microfono sembra probabile.

È possibile che una nuova tastiera possa essere realizzata con un materiale più resistente per proteggere meglio l’iPad. Aspettiamoci di sentire di piú sul prossimo iPad Pro nei prossimi mesi per vedere cosa ci sará di nuovo con la Magic Keyboard 2.0.