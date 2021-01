La nuova Legge di Bilancio ha introdotto una nuova serie di misure operative già dal primo giorno dell’anno, volte ad agevolare l’acquisto di una nuova automobile con motore elettrico, ibrido o termico Euro 6. Il Governo ha stanziato 370 milioni di euro, che verranno suddivisi in tre fasce di emissione di anidride carbonica: 0-20 g/km, 21-60 g/km e 61-135 g/km.

Chi acquisterà un’auto con emissione fra 0 e 20 g/km (in altre parole, un’elettrica o una ibrida ricaricabile) riceverà un incentivo di 10.000 euro rottamando una vecchia auto, o di 8.000 euro senza rottamazione;

(in altre parole, un’elettrica o una ibrida ricaricabile) riceverà un incentivo di 10.000 euro rottamando una vecchia auto, o di 8.000 euro senza rottamazione; Chi acquisterà un’auto con emissione fra 21 e 60 g/km (in prevalenza con motore ibrido ricaricabile), riceverà un incentivo di 6.500 euro rottamando una vecchia auto, o di 3.500 euro senza rottamazione;

(in prevalenza con motore ibrido ricaricabile), riceverà un incentivo di 6.500 euro rottamando una vecchia auto, o di 3.500 euro senza rottamazione; Chi acquisterà un’auto con emissione fra 61 e 135 g/km (con motore termico, benzina o diesel), riceverà un incentivo di 3.500 euro solo in caso di rottamazione. Per questa fascia, non è previsto alcun bonus se non si rottama una vecchia auto.

Incentivi auto, maxi sconto del 40% e tutte le novità del nuovo anno

Il prezzo massimo delle nuove automobili da acquistare non dovrà superare i 61.000 euro e, per scoraggiare l’acquisto di vetture inquinanti, il Governo ha previsto una ecotassa. Dal primo gennaio al 31 dicembre di questo anno, tutti coloro che acquisteranno una nuova auto pagheranno:

191-210 g/km: 1.100 euro

211-240 g/km: 1.600 euro

241-290 g/km: 2.000 euro

Oltre 290 g/km: 2.500 euro

La novità certamente più interessante consiste, tuttavia, in un maxi-sconto concesso alle famiglie meno abbienti. I nuclei famigliari con un reddito complessivo inferiore a 30.000 euro potranno beneficiare di uno sconto del 40% per l’acquisto di una nuova auto elettrica con prezzo di listino inferiore a 36.600 euro e di potenza fino a 204 CV. Il bonus sarà concesso anche a chi non possiede una vecchia auto da rottamare. L’incentivo sarà finanziato dal Governo con 20 milioni di euro e sarà in vigore fino al 31 dicembre.