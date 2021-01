Iliad offre 70 giga in 5G a tutti gli utenti: solo 9,99 euro al mese

Iliad ha dimostrato in questi tre anni di essere una delle aziende più forti nel settore della telefonia mobile. È stato inevitabile il sorpasso ai danni di diverse altre realtà già esistenti in Italia da prima che questo provider arrivasse ad imporsi in pianta stabile.

Il fenomeno Iliad riguarda una grande rivoluzione dal punto di vista dei prezzi e dei contenuti. Tutti coloro che hanno sottoscritto una delle promozioni lanciate dall’azienda si sono resi conto di quanto i miglioramenti siano stati effettivi negli ultimi tempi. In questo momento il gestore vuole spingere alla grande per provare a migliorare il suo attuale quarto posto in classifica, ottenuto ormai qualche anno fa. Proprio per questa motivazione sembrerebbe essere ritornata di moda una delle offerte più esclusive di sempre: la Flash 70. Ricordiamo a tutti che tale promozione non è inclusa nel catalogo di Iliad, ma viene resa disponibile solo per alcuni periodi di tempo.

Iliad: di nuovo disponibile la Flash 70, il 5G è gratuito per tutti ad un prezzo totale di 9,99 euro

Coloro che si aspettavano un colpo di coda da parte di Iliad possono essere finalmente felici: l’azienda ha ripristinato la Flash 70. Questa promo, che viene fuori solo per alcuni periodi di tempo, sarà disponibile per ancora 16 giorni, per poi ritornare ad essere solo un desiderio.

Al suo interno gli utenti possono trovare 70 giga in rete 4G e 5G, minuti senza limiti verso tutti i gestori ed SMS senza limiti verso tutti i gestori.il prezzo mensile è di soli 9,99 € per sempre e per tutti.