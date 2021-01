Bennet è al lavoro per cercare di scalare le gerarchie della rivendita di elettronica, tentando in tutti i modi di raggiungere i livelli delle più quotate Esselunga e Carrefour, a suon di sconti e di prezzi molto più bassi del normale. Il risparmio è garantito per ogni utente, ma attenzione comunque alle varie limitazioni.

Alla base della campagna promozionale troviamo prima di tutto la necessità di recarsi personalmente in negozio, data l’impossibilità di godere degli stessi identici sconti sul sito ufficiale o comunque altrove in Italia. A differenza di quanto si potrebbe pensare, le scorte non rappresentano un problema, ciò sta a significare che sarà possibile acquistare i prodotti (almeno teoricamente) anche negli ultimi giorni di validità della campagna stessa.

Bennet: queste sono le offerte da non mancare

La scalata di Bennet parte però dalla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, in questo caso infatti si trovano prodotti non particolarmente costosi, ed in grado di non garantire prestazioni di altissimo livello. Un esempio può essere portato avanti dal Samsung Galaxy A51, terminale proposto a 249 euro, e consigliato agli utenti che vogliono spendere poco, e non hanno troppe richieste, se non per un comparto fotografico complessivamente accettabile.

Scendendo ancora di prezzo si possono incrociare Samsung Galaxy A21s, Alcatel 1 SE 2020 e Huawei Y5p. Per quest’ultimo, vogliamo comunque ricordare che sarà necessario affidarsi interamente agli Huawei Mobile Services, non essendo integrati i servizi Google.

