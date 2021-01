Superman è entrato ufficialmente nell’Arrowverse – o CWverse come preferiscono chiamarlo in questi giorni – quando l’attore Tyler Hoechlin ha indossato la tuta rossa e blu per la premiere della seconda stagione di Supergirl. Supes ha avuto un grande successo l’anno scorso, tuttavia, durante l’evento Crisis on Infinite Earths della CW, quando la rete ha annunciato che avrebbe ottenuto la sua serie, Superman e Lois, separata da Supergirl.

Il debutto sugli schermi e cosa possiamo aspettarci dalla serie

Il debutto di Superman e Lois è imminente, e abbiamo un nuovo trailer e una data di uscita per prepararci allo spettacolo. Il trailer più recente non ci mostra molto che possiamo considerare concreto, ma mostra Hoechlin nei panni di Superman, che parla della sua vita fratturata. Ci sono ancora immagini di Lois Lane (Elizabeth Tulloch) e dei due figli dell’iconica coppia.

Jonathan Kent è interpretato dal diciannovenne Jordan Elsass, mentre il più giovane Jordan Kent è interpretato dal sedicenne Alex Garfin. L’attenzione alla famiglia risolve uno dei problemi più consistenti di Superman di essere troppo invincibile nei confronti di un personaggio per il quale scrivere, ma apre anche lo spettacolo alla pericolosa tentazione di spostare l’attenzione dai supereroi su argomenti come il romanticismo adolescenziale e Superpoteri “senza mantelli” in stile Smallville.

Vedremo cosa hanno in serbo Superman e Lois per l’Uomo d’Acciaio quando debutterà il 23 febbraio 2021. Sono solo poche settimane dopo l’attuale data di messa in onda di “gennaio 2021” per la sesta e ultima stagione di Supergirl.