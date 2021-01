Samsung ha terminato il 2020 con l’annuncio di un nuovo smartphone. É stato rilasciato un breve video di 30 secondi in cui si annuncia il prossimo device in arrivo. Siamo curiosi di sapere come la nuova serie Galaxy S21 si differenzierá dai suoi predecessori. Samsung ha mostrato una rapida revisione di ció che ha fatto in questi anni con i suoi device galaxy, dal Galaxy S all’S20.

Il Samsung Galaxy S è stato il primo smartphone della societá con touchscreen. Il Galaxy S II é arrivato sul mercato con un layout diverso ed il Galaxy SIII si é contraddistinto per la sua forma rotonda. Successivamente, i Galaxy S4 ed S5 sono stati introdotti come aggiornamenti dell’SIII in cui era disponibile la resistenza all’acqua.

Samsung Galaxy S21 é in arrivo

Il Samsung Galaxy S6, invece, ha segnato una nuova era mostrandosi in un design piú sottile e piú elegante. Con il Galaxy S8, la societá ha rimosso il tasto home dando al corpo del device piú display. Il Galaxy S9, poi, ha mostrato al mercato piú fotocamere del suo predecessore ed una fotocamera selfie sul display.

Per il Galaxy S10, la fotocamera perforata è stata spostata su un lato e nel Galaxy S20 la fotocamera é stata riposizionata al centro. Non sappiamo cosa accadrá con la nuova serie Galaxy ma siamo molto curiosi. Finora, sappiamo che il device in questione arriverá senza auricolari e caricabatterie nella scatola nel Regno Unito.

Negli Stati Uniti é stato aperto il pre-order per il device, mentre l’FCC ha confermato che lo smartphone supporterá la S-Pen. Quest’ultima era una caratteristica fondamentale della serie Note. Probabilmente, la nuova serie di smartphone sará alimentata dal processore di Qualcomm Snapdragon 888 o l’Exynos 2100 e saranno protetti da Gorilla Glass Victus.

Per quanto riguarda le fotocamere, esse includeranno una principale da 108 MP, autofocus laser, due obiettivi Zoom, OIS e due sensori da 10 MP. A quanto pare, tutti i device supporteranno la connettivitá 5G.