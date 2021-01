Mentre ci avviciniamo al nuovo anno con alcuni paesi che considerano nuovi blocchi per proteggersi dall’aumento dei casi di COVID-19, gli abbonati a PlayStation Plus avranno una manciata di nuovi giochi gratuiti per tenerli occupati. Includono un nuovo gioco gratuito per PS5, che sostituisce Bugsnax dal lancio della console.

Shadow Of The Tomb Raider, Greedfall e altro ancora

Questo mese, gli abbonati potranno ritirare Shadow of the Tomb Raider e Greedfall su PS4, così come il simulatore di squali Maneater , che sarà gratuito esclusivamente su PS5.

Shadow of the Tomb Raider è la puntata più recente della serie di Tomb Raider riavviata, che porta l’avventura in corso di Lara Croft nelle giungle del Sud America per salvare il mondo da un’apocalisse Maya.

Come il classico gioco di avventura AAA che ti aspetteresti, la recensione di GameSpot di Shadow ha elogiato il brivido dell’esplorazione e la sfida di risolvere antichi enigmi delle tombe, ma ha avvertito che le meccaniche tradizionali del gioco possono rendere il viaggio frustrante.

Greedfall è un gioco di ruolo del 2019 che incarica i giocatori di esplorare un’isola misteriosa chiamata Teer Fradee, piena di segreti magici da esplorare e mostri da cacciare. Il gioco si rivolge ai fan dei giochi di ruolo tradizionali con build di personaggi che comprendono diverse abilità, incantesimi e abilità e obiettivi che possono essere completati in una miriade di modi diversi.

La recensione di GameSpot del gioco ha paragonato le sue avvincenti meccaniche di esplorazione e combattimento favorevolmente a Witcher 3, sebbene abbia criticato la sua dipendenza da temi colonialisti.

Maneater è il gioco esclusivo per PS5 di questo mese: sebbene sia disponibile anche su PS4, solo i giocatori su PS5 potranno riscattarlo gratuitamente. Maneater è descritto come uno ShaRkPG, un gioco di ruolo in cui interpreti il ​​ruolo di uno squalo mangiatore di uomini.

A partire da un piccolo cucciolo, il giocatore ha il compito prima di sopravvivere e poi di prosperare come uno dei migliori predatori dell’oceano. Proprio come i giochi di ruolo con personaggi umani, sarai in grado di adattare le abilità del tuo squalo al tuo stile di gioco man mano che cresce in dimensioni e forza.

Come con i precedenti giochi per PS +, tutti i giochi di gennaio sono titoli per PS4 che possono essere giocati anche su PS5. La console di nuova generazione lanciata di recente può riprodurre la maggior parte dei giochi PS4, con miglioramenti che variano tra i giochi, inclusi tempi di caricamento ridotti, frame rate più stabili e risoluzioni aumentate. Solo una piccola manciata di giochi per PS4 non è supportata su PS5 e l’elenco ha già iniziato a ridursi.

Lo sviluppatore di Greedfall ha annunciato che il gioco riceverà un aggiornamento e contenuti aggiuntivi per PS5 e Xbox Series X / S, anche se non è ancora chiaro se questo sarà un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di nuova generazione.