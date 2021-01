Netflix è senza dubbio alcuno la piattaforma di streaming online più usata su tutto il pianeta, il noto sito di streaming infatti, vanta un catalogo a dir poco incredibile, farcito con contenuti di ogni tipo e sempre aggiornati all’ultima stagione non appena rilasciata, cosa che ovviamente ha portato la piattaforma a guadagnarsi un’utenza senza paragoni.

Ovviamente all’interno del sito sono presenti best seller dal calibro assoluto, i quali hanno un po’ creato un loop di attesa e visione per ogni stagione, lasciando gli utenti sempre in costante attesa di una nuovo contenuto, ebbene se siete in uno di questi periodi morti, eccovi 3 contenuti che riempiranno il vostro tempo.

Merlin, Cobra Kai e Mr. Robot

Partiamo parlando di Merlin, la nota serie come intuibile dal nome, narra le vicende del mago Merlino, che in questo contesto è riadattato nelle vesti di un ragazzo servitore del principe Artù, la vicende vedranno l’evolversi dell’amicizia tra i due in un contesto di avventure e sorprese che sapranno conquistarvi e tenervi attaccati allo schermo.

Passiamo ora a Cobra Kai, la serie in questione renderà felici tutti gli amanti della serie di Film Karate Kid, in quanto sequel diretto che riprende le vicende dei due eterni rivali Daniel Larusso e Johnny Lawrence, i quali si inquadrano essere l’uno l’anti-versione dell’altro, in uno scontro di ideologie a mosse di Karate che saprà certamente tenervi attaccati allo schermo.

Passiamo ora in ultima istanza a Mr. Robot, la serie narra le vicende di Elliot Alderson, impersonato da Rami Malek, un impiegato per un’azienda di software di giorno, ma un letale hacker intento a cambiare il mondo la notte, le sue continue auto-riflessioni a sfondo psico-sociale, sapranno catturarvi un’aggrovigliata ragnatela che da forma a un percorso introspettivo in grado di farvi porre le stesse domande del protagonista, tenendovi attaccati allo schermo, garantito.