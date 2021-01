Netflix: Cobra Kai, Lupin, Disenchantment e molto altro in questo mese

La grande notizia a gennaio è Netflix che porta l’attesissima terza stagione di Cobra Kai, la nuova stagione su Netflix della serie TV Karate Kid. Come regalo di festa a sorpresa, il servizio di streaming ha spostato la data di uscita dello spettacolo al 1 ° gennaio, quindi perché dovresti aspettare ancora per tuffarti nei nuovi episodi? sappiamo già che la terza stagione vedrà Daniel tornare in Giappone e alcuni segreti sul suo mentore, il signor Miyagi, saranno rivelati.

Se hai pazientemente – o impazientemente – aspettato la nuova stagione, ecco un buon resoconto di tutto ciò che sappiamo (e pensiamo di sapere) finora sulla stagione 3.

In arrivo su Netflix anche Lupin e Disenchantment

L’8 gennaio c’è l’intrigante dramma poliziesco Lupin, il cui nome è solo per coincidenza simile alla popolare serie anime, ma solo perché trae ispirazione dallo stesso materiale di partenza: le avventure immaginarie del ladro gentiluomo dell’inizio del XX secolo e maestro del travestimento, Arsène Lupin.

In questa rivisitazione moderna, “il ladro gentiluomo Assane Diop si propone di vendicare suo padre per un’ingiustizia inflitta da una famiglia benestante”. Anche se è una rivisitazione live-action di un’influenza sovrapposta, i fan dell’anime (che ha una versione animata in CG in uscita il 12 gennaio) probabilmente otterrà molte distanze da questo.

Infine, il 15 gennaio vedrà la stagione 3 di Disenchantment arrivare sul servizio di streaming. Netflix’s Disenchantment è una sitcom animata che celebra e altera i tropi fantasy. Sebbene lo spettacolo non sia esattamente esploso dal debutto nel 2018, i fan della sensibilità e dello stile di animazione dei Simpson hanno molto da amare in questo spettacolo che segue la storia di Bean, una principessa ribelle e alcolizzata.

(È più divertente di quanto sembri.) Questa stagione sarà il vero banco di prova dello spettacolo, dato che sarà pronto per il rinnovo dopo aver ottenuto il via libera per tre stagioni impressionanti quando verrà raccolto per la prima volta.