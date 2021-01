Iliad: offerta da 70GB disponibile a 9,99 euro al mese per sempre

Il mondo Iliad è diventato uno di quelli di riferimento per chi vuole cambiare gestore telefonico mobile. L’azienda è stata in grado di avere un impatto decisivo fin dal primo momento, lanciando delle offerte che tuttora sembrano le migliori su piazza. Ci riferiamo ovviamente e maggiormente alla celebre offerta da 50 giga che Iliad mette a disposizione per soli 7,99 € al mese per sempre.

Secondo quanto riportato durante gli ultimi giorni il colosso avrebbe introdotto di nuovo sul mercato la sua offerta da 70 giga. Questa, accompagnata dai soliti minuti ed SMS senza limiti, costerebbe solo 9,99 € per sempre. Negli ultimi giorni però si parla molto del futuro dell’azienda, il quale metterà tra le sue priorità anche il lancio della rete in fibra. Tutto ciò avverrà a partire dalla prossima estate del 2021.

Iliad: tutti i dettagli dell’arrivo della fibra ottica nelle case degli italiani

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.