Android: in regalo tante app a pagamento gratis nel 2021 sul Play Store

L’ultimo anno appena trascorso è stato per Android una sorta di spartiacque, il quale ha visto l’azienda navigare verso nuovi orizzonti con tanti nuovi utenti sulle spalle. Nonostante una delle più grandi realtà, ovvero Huawei, che attingeva in pianta stabile dal mondo del robottino verde sia stata persa per strada, Google ha continuato a migliorare e migliorarsi.

Il sistema operativo mobile è diventato ufficialmente la piattaforma più utilizzata al mondo tra i sistemi operativi in generale. Anche Windows di Microsoft è stato infatti superato dal robottino verde che ora punta a fare ancora meglio durante questo 2021. Sono tanti i cambiamenti in programma, anche se uno dei capisaldi principali resta sempre presente: il Play Store di Google. Qui tutti possono trovare la soluzione ad essi più congeniale, visto che sono presenti i titoli di vario genere compresi tra applicazioni e giochi. Inoltre sembra che questo periodo, in tema proprio con i saldi di stagione, stia portando dei regali. Diverse soluzioni sono infatti offerte gratis solo per pochi giorni invece che a pagamento.

Android, solo per oggi gli utenti possono scaricare gratuitamente dei titoli a pagamento sul Play Store

Nel solito elenco che lasciamo qui sotto potete trovare questa volta diversi nuovi titoli del mondo Android. Questi saranno disponibili gratuitamente solo per un periodo di tempo limitato, per cui vi consigliamo di affrettarvi.