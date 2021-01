Android: nuove app a pagamento in regalo questa domenica sul Play Store

Le risorse del mondo Android sono talmente tante che elencarle risulterebbe difficile anche per il più esperto degli analisti. Gli utenti sono stati in grado di imparare qualsiasi segreto e soprattutto ogni funzione della nota piattaforma mobile che ad oggi occupa un posto d’élite nel mondo della telefonia mobile.

Il simpatico robottino verde è diventato infatti il sistema operativo più famoso al mondo. Tale titolo non gli spetta solo tra quelli mobili ma in generale, visto che Microsoft e il suo Windows sono stati ufficialmente superati grazie agli ultimi dati riportati proprio in merito alla piattaforma di Google. Ciò che spinge le persone a servirsi sempre di più di essa è racchiuso in una peculiarità molto importante: la versatilità. Chi impara a modificare gli aspetti dell’interfaccia di Android avrà uno smartphone diverso ogni qualvolta lo desidererà. Il Play Store permette di scaricare poi i contenuti più interessanti, sia a pagamento che gratuitamente. Durante gli ultimi giorni poi sono arrivati i saldi, con tantissime app e con tantissimi giochi a pagamento offerti in maniera totalmente gratuita.

Android, nella lista qui potete trovare tanti titoli a pagamento gratis solo per oggi

Il solito elenco che trovate anche oggi qui in basso da parte del mondo Android permette di scaricare dei titoli a pagamento in maniera gratuita.