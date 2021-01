A partire da ieri 2 gennaio 2021 fino al prossimo 6 gennaio 2021, l’operatore Vodafone Italia farà un regalo a tutti gli iscritti al programma di fidelizzazione Vodafone Happy con la nuova iniziativa Happy Moment.

Quest’ultima è dedicata per augurare un buon anno nuovo. Ogni venerdì, tramite l’iniziativa gratuita Happy Friday, Vodafone Italia offre un premio diverso ai suoi clienti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone: regali ogni giorno fino al 6 gennaio 2021

L’iniziativa Happy Friday è disponibile per tutti i clienti Vodafone iscritti al programma di fedeltà Vodafone Happy e non prevede costi come succede con Happy Black. Happy Moment è un’iniziativa simile ad Happy Friday, ma si può svolgere in qualsiasi giorno dell’anno e non ogni venerdì come succede con l’appuntamento settimanale Happy Friday.

In questo caso questa edizione Happy Moment, che nel 2019 era denominata Happy New Year, si avrà un premio diverso fino a mercoledì 6 Gennaio 2021. Ieri, 2 Gennaio 2021 Vodafone Happy regalava due mesi di abbonamento a G+ di Gazzetta dello Sport in regalo, poi si rinnova a 3.99 euro al mese, salvo disattivazione.

Ecco il messaggio ricevuto da chi partecipa: “Vodafone Happy: il tuo codice per avere 2 mesi di G+ di La Gazzetta dello Sport e’ […]. Approfittane entro il 9 Gennaio 2021. Tutti i dettagli su voda.it/gazzetta . Torna a trovarci domani, c’e’ un nuovo regalo che ti aspetta sull’app My Vodafone“. L’abbonamento si potrà disattivare in qualsiasi momento entro la data di rinnovo e senza alcun costo aggiuntivo, direttamente dal proprio profilo degli abbonamenti della Gazzetta dello Sport o chiamando il numero 0263798511 dal lunedì al venerdì.