Il 2021 non sarà avaro di tariffe low cost e di grandi occasioni per chi desidera attivare una SIM con Vodafone. Già in questi primi giorni dell’anno, tutti coloro che sono interessati possono scegliere non una ma ben due opzioni. Le offerte in questioni sono la Special Giga 50 e Special Giga 100. Ambedue le ricaricabile sono propedeutiche alla portabilità del numero da altro provider.

Vodafone, le prime tariffe del 2021 con minuti e tanti Giga

La tariffa più importante di Vodafone per i clienti che effettuano la portabilità è la Special 100 Giga. I clienti che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede minuti senza limiti e navigazione sino a 100 Giga per internet. Il prezzo fisso per il rinnovo della tariffa è fissato a quota 9,99 euro.

In alternativa, sempre i clienti che attiveranno un nuovo profilo con Vodafone potranno optare per la Special 50 Giga. In questa circostanza i consumi prevedono sempre minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili con 50 Giga per la navigazione internet sotto rete 4G. Il costo mensile per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro.

Al momento dell’attivazione, gli abbonati Vodafone dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro per la ricezione della scheda SIM. La portabilità del numero, come anticipato, è condizione fondamentale per la richiesta ddi una delle due tariffe. Per l’attivazione, gli interessati potranno rivolgersi in uno store ufficiale del gestore. Solo gli utenti di Iliad o altri provider virtuali possono attivare le offerte anche sul sito web di Vodafone.