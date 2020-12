Gli appassionati di tutto il mondo sono disperatamente in attesa dell’uscita di nuove unità di Playstation 5. La console di Sony ad oggi è introvabile negli store ufficiali; malgrado le rassicurazione della casa di produzione non ci sono molte possibilità di vedere un aumento delle scorte in tempi brevi. La causa, orma sembra superfluo anche ribadirlo, è la pandemia di Covid 19 che ha causato non pochi problemi nella catena di produzione e distribuzione.

Tuttavia se siete dei veri appassionati della console di casa Sony e non avete problemi di natura economica la soluzione potrebbe essere più “splendente” di quanto si possa pensare. La casa di produzione TrulyExquisite produce una versione di Playstation 5 davvero molto particolare. Scopriamo insieme le Playstation 5 oro.

Playstation 5: le versioni di TrulyExquisite

Queste console sono davvero tra i prodotti più esclusivi che un appassionato del marchio Sony possa trovare. Ad oggi i modelli disponibili sono 6; oltre alla versione in oro 24 carati infatti viene prodotto anche un modello in oro rosa e uno in platino, tutte e tre le colorazioni sono disponibili sia per la versione digitale che per quella con il lettore ottico.

Il costo della versione in oro è di 8’837 euro per la versione digital e di 8’943 euro per quella con il lettore ottico. Per quanto riguarda invece il modello in oro rosa il costo sarà di 8’948 euro e di 9’055 euro. Infine la versione in platino partirà dal prezzo di 9’054 per arrivare a 9’164 euro. Oltre alle console sono disponibili per l’acquisto anche i controller e le cuffie ufficiali Playstation al costo di 772 euro e di 529 euro.