Netflix: ecco tre Serie Tv da leggere tutto d’un fiato

In questi ultimi anni grazie alle più importanti piattaforme di streaming sono molti i contenuti che sono entrati nelle case delle persone. Automaticamente la richiesta di nuovi contenuti è aumentata in modo esponenziale. Occorrono fantasia e creatività per realizzare “pellicole” degne di tenere incollati anche i più esigenti. Diverse produzioni quindi sono tratte da romanzi famosi rivisitati o attualizzati. È il caso di queste tre Serie Netflix che hanno davvero spopolato.

Tre Serie Tv Netflix da leggere tutto d’un fiato

Chi dice che le Serie Tv possono essere solo guardate? Eccone tre di Netflix che sono da leggere tutto d’un fiato. Sarà meglio il libro o la rivisitazione in streaming?

Una delle Serie che su Netflix ha riscontrato particolarmente successo e dibattiti per le tematiche trattate è “Tredici“. Tutte le puntate si sviluppano attorno alle registrazioni dei tredici motivi che hanno portato una ragazza cal suicidio. Molti non sanno che questa Serie Tv si è ispirata all’omonimo romanzo di Jay Asher “13“. Un thriller psicologico capace di catturare l’attenzione dalla prima fino all’ultima pagina. In questo libro un ragazzo trova di fronte a casa una scatola contente sette audiocassette numerate. Fu la ragazza di cui era innamorato a registrarle poco prima di suicidarsi.

Un’altra Serie Netflix che ha trovato ispirazione da un romanzo è “You“. Sviluppata in due stagioni racconta di un’aspirante scrittrice che diventa l’ossessione di geniale libraio. Dopo averla incontrata utilizzerà i social media e internet per avvicinarsi a lei. Ovviamente eliminando ogni tipo di ostacolo che metterà a rischio il suo obbiettivo. In sostanza la trama è simile nell’omonimo romanzo thriller. Dietro l’apparenza di un ragazzo perfetto, un’aspirante scrittrice scoprirà che si nasconde un terribile assassino.

Ora tocca a Vis a Vis. In realtà questa Serie di Netflix non risulta essere ispirata ad alcun libro. Macarena, donna forte, coraggiosa, ma ingenua si trova in carcere coinvolta meschinamente da affari loschi del suo capo con cui instaura una relazione che va al di là del semplice rapporto titolare e dipendente. Una volta dietro le sbarre dovrà sopravvivere con ogni mezzo alle spietate regole delle detenute. Questa trama ricorda molto “Angelica” personaggio immaginario e protagonista di tredici romanzi scritti da Anne e Serge Golon. Sia Angelica che Macarena hanno lottato per riavere ciò che avevano perduto e che gli spettava di diritto perché innocenti.

Non è difficile trovare questi romanzi, due dei quali hanno ispirato queste Serie Tv. Qualche lettura aiuterà l’attesa della data di uscita de La Casa di Carta 5.