Iliad prepara i botti per il 2021: promo da 50GB e fibra ottica

Anche il 2020, nonostante le varie peripezie di cui tutti siamo diretti testimoni, è stato un anno da incorniciare per Iliad. Il noto gestore mobile che è arrivato in Italia più o meno tre anni fa sta riuscendo a tirare fuori il meglio dalla sua strategia iniziale. Questa, indirizzata sull’offrire tanti contenuti per pochi euro mensili, è la più scelta tra gli utenti.

Coloro che hanno voglia di cambiare gestore valutano infatti per primo proprio Iliad, vista la grande convenienza e i netti miglioramenti dal punto di vista della ricezione. La promozione migliore, ovvero quella con 50 giga, minuti illimitati ed SMS illimitati a soli 7,99 €, è ancora disponibile ma ci sono delle novità in arrivo. Entro la prossima estate del 2021 infatti l’azienda sarà pronta ad accendere la sua rete domestica in fibra ottica, il tutto di conseguenza al grande accordo sottoscritto con il colosso Open Fiber.

Iliad: tutti i dettagli della nuova rete in fibra in arrivo nel 2021

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.