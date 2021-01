Le offerte lanciate da Bennet nel corso dei primi giorni del 2021, possono aiutare gli utenti a raggiungere l’acquisto dei migliori prodotti in circolazione, potendovi accedere in ogni singolo punto vendita dislocato sull’intero territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale.

La campagna promozionale è disponibile fino al 6 gennaio 2021, senza limitazioni o vincoli particolari per quanto riguarda la scorte allocate nei singoli negozi, ciò sta a significare che potrete anche recarvi uno degli ultimi giorni, e riuscire ugualmente a completare l’acquisto. I prodotti sono effettivamente disponibili in versione no brand, e con annessa la solita garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Bennet: quanti sconti per tutti gli utenti

Gli sconti a disposizione degli utenti non abbracciano la fascia alta del mercato della telefonia mobile, ma si limitano entro i 249 euro di spesa necessari per acquistare il Samsung Galaxy A51, uno smartphone mediocre, con buone prestazioni generali ed un comparto fotografico di tutto rispetto.

Il risparmio è garantito anche su Samsung Galaxy A21s, Huawei Y5p, Alcatel 1 SE 2020 e similari. Se interessati al prodotto di casa Huawei, dovete ad ogni modo ricordarvi che non integrerà i servizi Google, ma si affiderà interamente agli ormai ampissimi Huawei Mobile Services, come su tutti gli altri modelli del brand.

Il volantino Bennet lo abbiamo riassunto nel dettaglio qui sotto, in modo che abbiate la possibilità di conoscerlo da vicino, prima di decidere quali prodotti eventualmente acquistare.