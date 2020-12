Un nuovo volantino Euronics sta facendo molto discutere, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di soluzioni decisamente economiche, grazie alle quali il cliente potrà raggiungere prezzi più bassi del normale, e con i quali si riusciranno anche a soddisfare i desideri più reconditi.

La campagna promozionale è attualmente attiva solo ed esclusivamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Nova, ciò sta a significare che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in uno dei suddetti per completare gli acquisti, almeno ai prezzi effettivamente indicati. Non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale o a qualsivoglia altro negozio sul territorio. La scadenza del volantino è fissata al 6 gennaio 2021, salvo un esaurimento anticipato delle scorte disponibili.

Euronics: le offerte sono sempre interessanti

Il volantino Euronics garantisce l’accesso ad offerte assolutamente interessanti, poichè comunque in grado di toccare tutte le fasce di prezzo del mercato della telefonia mobile. Gli utenti che vorranno acquistare un dispositivo economico, potranno affidarsi a Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo Reno 4Z, Xiaomi Redmi Note 8, Oppo A15, Xiaomi Redmi 9A, Oppo A91, Samsung Galaxy A21s o Xiaomi Redmi 9C (solo per citarne alcuni).

Salendo con la qualità generale incrociamo Samsung Galaxy S10 Lite, proposto a 399 euro, oppure Samsung Galaxy S20 FE a soli 499 euro, per arrivare poi sui top di gamma come Apple iPhone 11 a 679 euro, per finire con un buonissimo Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G in vendita a 999 euro.