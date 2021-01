Solamente dopo pochissimi giorni dalla presentazione del nuovo Mi 11, il colosso cinese Xiaomi si sta preparando a lanciare un nuovo dispositivo della serie Mi 10.

Molto probabilmente, questa volta, si tratta di un prodotto non destinato ai mercati internazionali, visto che è stato concepito esclusivamente per l’India. Stiamo parlando del Mi 10i 5G. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi presenta il Mi 10i 5G per il mercato indiano

La casa cinese ha annunciato il nuovo Mi 10i 5G, la cui i nel nome sta proprio per India, secondo quanto annunciato su Twitter dal VP di Xiaomi Manu Kumar Jain. La presentazione ufficiale è attesa per il 5 gennaio, quindi quello di oggi è solo un primo annuncio, anche se sembra che ci siano davvero pochi dettagli ancora da scoprire.

Il nuovo Mi 10i 5G dovrebbe essere un rebrand del già annunciato Redmi Note 9 Pro 5G, dal quale riprenderà l’estetica e tutte le principali caratteristiche hardware, motivo per cui è difficile definirlo realmente come un prodotto pensato per l’India: di diverso ci dovrebbe essere solo il nome. Lo smartphone si è già guadagnato una pagina ufficiale su Amazon, dalla quale è possibile ricavare tutte le informazioni utili per conoscerlo meglio.

Tra queste emerge la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 750G a 8nm, un comparto fotografico posteriore dotato di 4 sensori (mostrato in un tweet), di cui il principale da 108 MegaPixel. Quest’ultimo potrebbe rappresentare l’unica novità degna di nota, in quanto Xiaomi parla di un nuovo sensore, quindi non è chiaro quale sarà effettivamente quello scelto. Tra le altre caratteristiche dovrebbero figurare un display LCD da 6,7″ con refresh rate a 120Hz, una batteria da 4.820 mAh e il supporto alla ricarica rapida a 33W. Non ci resta che attendere poco più di un paio di giorni per scoprire tutte le caratteristiche ufficiali.