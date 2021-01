Un volantino davvero interessante è stato lanciato nell’ultimo periodo da Unieuro, promettendo una lunghissima serie di prezzi bassi e di offerte sempre più alla portata delle tasche degli utenti che al giorno d’oggi non dispongono di grandiose capacità economiche.

Per riuscire ad approfittare delle ottime soluzioni pensate dall’azienda, l’utente potrà decidere di recarsi personalmente in negozio, oppure di collegarsi al sito ufficiale. In questo caso i prezzi saranno esattamente gli stessi, ma sopratutto sarà possibile optare per la consegna gratuita a casa, solo nel momento in cui verrà effettuato un ordine del valore complessivo superiore ai 49 euro.

Unieuro: tantissimi prezzi bassi per tutti

I prezzi bassi disponibili da Unieuro partono con l’acquisto di uno smartphone che non necessita di presentazioni, stiamo parlando dell’ottimo Huawei P40, oggi proposto alla modica cifra di 499 euro. Le specifiche tecniche sono complessivamente invitanti, l’unica cosa da sapere riguarda l’assenza dei servizi Google, sorpassati dalla presenza di Huawei Mobile Services.

Altrettanto interessanti sono le proposte di Unieuro legate ad altre categorie merceologiche, infatti sono presenti iRobot Roomba 676 a soli 189 euro, passando anche per un buonissimo monopattino Xiaomi Mi Electric 1S, in vendita a 299 euro, con faro LED integrato.

Questi sono solamente alcuni piccoli esempi di ciò che effettivamente vi aspetta in negozio e sul sito ufficiale, se volete approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale dell’azienda, dovete comunque decidere di aprire le pagine che trovate inserite direttamente a questo indirizzo.