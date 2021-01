Molti vorrebbero ridurre il tempo che impiegano a scrivere con la tastiera e spesso quella di uno smartphone non aiuta. In realtà imparare alcune mosse renderà tutti delle “schegge”. Ecco alcuni trucchi per Android che aiuteranno a scrivere più velocemente con la tastiera integrata di Google.

Ecco i fantastici trucchi per la tastiera integrata di Android

Non è necessario scaricare dal Play Store sofisticate tastiere che promettono funzionalità da space shuttle. Bastano Gboard e alcuni trucchi per rendere questa tastiera nativa di Google Android la migliore alleata per una scrittura velocissima.

Per prima cosa non serve più fare tap su ogni singola lettera per comporre una parola. Fatto tap sulla prima basterà scorrere il dito senza alzarlo dallo schermo verso tutte le lettere che compongono la parola. Una linea blu accompagnerà il dito fino a quando tutte le lettere saranno state selezionate e come per magia, in automatico, comparirà la parola.

Un problema che rallenta la velocità di scrittura è quando bisogna cambiare la posizione del cursore. Molti fanno tap nel punto in cui desiderano si posizioni, ma questa modalità spesso è imprecisa e fa perdere del tempo. Ecco però arrivare in aiuto il più comodo tra i trucchi per la tastiera di Android. Basta fare tap e far scorre il dito sulla barra spaziatrice senza interrompere la pressione. In questo modo il cursore scorrerà nel testo sopra, sotto, a destra e a sinistra fino a raggiungere la posizione desiderata.

E se fosse necessario selezionare una parte del testo basta fare un tap prolungato sulla prima parola da selezionare e una volta selezionata continuare scorrendo il dito fino all’ultima parola da selezionare.

In pratica Gboard, la tastiera di Google per Android, nasconde tre trucchi che permetteranno a tutti di velocizzare la scrittura. E se è necessario scrivere un messaggio importante, per non farsi distrarre si possono trovare alcuni trucchi in questo link.