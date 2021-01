Dopo innumerevoli giochi rilasciati in maniera del tutto gratuita, Epic Games si appresta a concludere le sue offerte per queste festività con un ultimo titolo degno di nota. I titoli rilasciati fino a questo momento in maniera gratuita sono questi:

Cities: Skylines

Oddworld: New n Tasty

The Long Dark

Defense Grid 1

Alien: Isolation

Metro 2033

Tropico 5

Inside

Darkest Dungeon

My time in Portia

Night in the Woods

Stranded Deep

Solitairica

Torchlight II

Attualmente Epic Games ha rilasciato l’ultimo gioco gratuito del momento, che sarà disponibile fino al 7 gennaio per il download. Si tratta di Jurassic World Evolution, un videogioco di tipo gestionale basato sul film della serie di Jurassic Park del 2015, e pubblicato nel 2018, al costo di 44€. Un bel risparmi, soprattutto se siete degli amanti del genere. Per poterlo scaricare gratuitamente vi basterà accedere ad Epic Games con il vostro account e, qualora non ne aveste uno, potrete crearlo gratuitamente.

Un mare di sconti per tutti

Ma i giochi gratis non sono l’unico motivo per fare un salto sullo store di Epic Games. Infatti, avrete a disposizione dei buoni da 10€ che si autogenereranno all’infinito una volta speso. Vi ricordo che il buono potrà essere usato sul singolo acquisto di un gioco dal valore di almeno 14,99€, e rappresenta uno sconto immediato sul vostro carrello. Attualmente i titoli dallo sconto più allettante sono Borderlands 3, Red Dead Redemption 2, Death Stranding, Crysis, Far Cry 5 e molti molti altri.

