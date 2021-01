Coop e Ipercoop: sconti da impazzire nel volantino di Gennaio

Gli sconti di Coop e Ipercoop sono letteralmente da impazzire, il nuovo volantino pensato per il mese di Gennaio promette una lunghissima serie di prezzi bassi, anche applicati su smartphone appartenenti alla fascia alta del mercato della telefonia mobile.

Il risparmio è garantito su quasi tutti gli acquisti, l’utente che vorrà approfittare delle offerte non sarà costretto a recarsi personalmente in negozio, ma potrà affidarsi direttamente all’e-commerce aziendale. In questo modo acquisterà direttamente da casa, e sopratutto potrà ricevere la merce a domicilio a costo azzerato, per ogni ordine del valore superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: quali sono le offerte da non perdere

Per una volta il volantino Coop e Ipercoop abbraccia pienamente anche la fascia alta degli smartphone, ecco quindi comparire in promozione l’ottimo LG Wing, proposto a 1190 euro, in accoppiata con un Samsung Galaxy S20+ di ultima generazione, sebbene risulti essere sul mercato da questa primavera, in vendita a poco meno di 800 euro.

Interessanti sono anche gli sconti pensati per gli utenti che vogliono spendere molto meno sui propri acquisti, non mancano soluzioni del calibro di Xiaomi Mi 10T, proposto a soli 299 euro, per finire con Huawei P Smart 2021, iPhone SE 2020, Huawei P30 New Edition o similari.

Il risparmio è notevole, ma chiaramente le offerte del volantino Coop e Ipercoop non si fermano qui. Se volete conoscerle da vicino e comprendere appieno le potenzialità della campagna promozionale, dovete collegarvi subito al seguente indirizzo.