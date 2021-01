Anno nuovo operatore telefonico nuovo. Per tutti coloro che hanno intenzione di cambiare operatore, ecco le migliori offerte telefoniche proposte al momento da ho Mobile. In pratica, offerte per tutte le esigenze e per tutte le tasche dal noto marchio low cost di Vodafone.

Ecco le migliore offerte telefoniche voce e dati di ho Mobile

Tra le offerte telefoniche da sempre proposte da questo operatore ne spicca una nuova. Con 9,99 euro ho Mobile offre a tutti i nuovi numeri e ai clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri operatori virtuali ben 100 giga al mese. Tuttavia, tra i clienti di questi operatori telefoni, qualcuno potrebbe non aver bisogno di tutti quei giga. Ecco allora l’offerta giusta: a 5,99 euro al mese dove i giga compresi si riducono a 70.

Interessante anche quella che offre 70 giga a un costo mensile di 8,99 euro. Non solo è rivolta ai clienti Kena Mobile, Daily Telecom e Digitare Mobil, ma anche ai nuovi numeri.

L’ultima offerta è solo per i clienti Tim, Vodafone, WindTre e Very Mobile. Con 12,99 euro al mese si possono utilizzare fino a 50 giga di internet. Comunque, tra le offerte telefoniche, questa sembra essere la meno interessante.

Tutte le offerte telefoniche di ho Mobile comprendono minuti e sms illimitati. La novità è una prova per 30 giorni “Soddisfatti o rimborsati“. Sembra nascere da un’indagine di Altro Consumo svolta fino a marzo 2020 nella quale ho Mobile è risultato l’operatore telefonico con più clienti soddisfatti.

Ho Mobile tra le sue offerte telefoniche propone anche due soluzioni “Solo dati” per la connessione di casa. Con 12,99 euro si hanno 100 giga per navigare con velocità 4G fino a 30 Mbps. Se non bastano, a 19,99 euro al mese offre 200 giga ad una velocità 4G fino a 60 Mbps.

Nella guerra alle migliori tariffe telefoniche del momento, ho Mobile è in grado di offrire soluzioni interessati per molti clienti.