Il volantino Carrefour lanciato in occasione del nuovo anno fa incetta di sconti, proponendo al pubblico italiano una miriade di prezzi bassi, e di riduzioni che faranno impazzire coloro che hanno atteso i saldi invernali per cercare di acquistare la tecnologia.

La campagna promozionale è disponibile in ogni negozio in Italia, ma non sul sito ufficiale, come era lecito immaginarsi parlando di Carrefour. Il rapporto qualità/prezzo è favorevole, ed inoltre le scorte non parrebbero essere problematiche, ciò sta a significare che si potranno anche attendere gli ultimi giorni prima di completare i propri acquisti, senza rischiare di restarne tagliati fuori.

Carrefour: nuove offerte ed occasioni speciali per tutti

Con il volantino Carrefour sarà possibile acquistare alcuni ottimi smartphone, senza però toccare le fasce particolarmente elevate del settore della telefonia mobile, basti pensare che il dispositivo più costoso è rappresentato dall’Oppo A73, per capire a tutti gli effetti la qualità generale della campagna.

In alternativa sarà possibile affidarsi a soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi 9AT o similari, sempre restando entro un prezzo finale che non supera i 300 euro.

La campagna promozionale è decisamente speciale, proprio perchè in grado di soddisfare pienamente anche coloro che invece vogliono acquistare terminali legati ad altre categorie merceologiche, come elettrodomestici, televisori o prodotti per la casa. Il volantino Carrefour è stato riassunto nel dettaglio direttamente nel nostro articolo, inserito come galleria fotografica.