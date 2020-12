Esiste una gamma di esperimenti telefonici che ha costituito la base per la tecnologia moderna. Ad oggi, alcuni appaiono sicuramente esemplari goffi e talvolta anche di dubbio gusto, eppure senza alcune pietre miliari non si sarebbe raggiunto il grado di innovazione e multifunzionalità dei giorni nostri.

Per questo, ci sono dei telefoni cellulari che hanno rappresentato svolte importanti nel modo di concepire questo strumento, sia per le caratteristiche all’avanguardia per l’epoca sia, in alcuni casi, per l’eccentricità di determinati modelli.

Ecco perché attualmente, nelle aste internazionali, questi dispositivi potrebbero valere una fortuna. Quindi bando alle ciance e cercate nei vecchi cassetti o nelle soffitte: vi presentiamo una lista di telefoni che vi frutterebbero un bel gruzzoletto.