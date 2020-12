Il 2021 si apre con una serie di grandi eventi in casa Sky, eventi che culmineranno la prossima estate con l’europea itinerante di calcio nelle principali nazioni del continente. Nel mentre, i pacchetti di calcio e sport continueranno a garantire importanti esclusive come la Champions League, la Serie A, Formula 1 e motomondiale. Anche nel 2021, gli abbonati di Sky potranno accedere agli eventi più importanti attraverso il digitale terrestre.

Sky, l’offerta digitale terrestre: ecco la nuova promozione esclusiva

In questi ultimi due anni, Sky ha concentrato le sue principali esclusive non solo sulla piattaforma satellitare ma anche sul digitale terrestre. Tutti i canali di Sport e Calcio sono quindi visibile anche attraverso il proprio televisore, senza quindi la disponibilità di una parabola o di un decoder.

Rispetto alla tradizionale offerta satellitare, il digitale terrestre si rivela particolarmente vantaggioso per quanto concerne i costi. A differenza degli attuali listini, tutti gli appassionati di calcio e sport potranno accedere alle esclusive di Sky al semplice prezzo di 34,90 euro. Il costo è valido per il primo anno. La promozione è ovviamente disponibile per tutti i nuovi clienti, ma anche per gli utenti storici della pay tv satellitare.

Nell’offerta della piattaforma televisiva sono inclusi anche degli importanti servizi extra a costo zero. L’abbonamento al digitale terrestre è integrato, ad esempio, con il servizio streaming Sky Go. Attraverso l’app sarà possibile accedere anche fuori casa alle grandi esclusive Sky. Inoltre, anche i canali Cinema facenti parte della oramai vecchia piattaforma Premium Cinema sono disponibili a costo zero.