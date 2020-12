WindTre inizia il 2021 con un occhio di riguardo verso il pubblico dei più giovani. Il provider arancione cerca di ampliare ancor di più il suo bacino di utenza ed ha fissato proprio negli under 30 un target strategico. La sfida di WindTre per il prossimo anno sarà tutta concentrata con TIM. Se il gestore italiano punta oramai con una certa stabilità sulla tariffa Young Student Edition, WindTre risponde con ben due tariffe.

WindTre, il 2021 e le due tariffe da non perdere per i più giovani

La prima proposta del provider ai più giovani è la WindTre Young. La tariffa mette a disposizione del pubblico chiamate senza limiti più 80 Giga per la connessione internet sotto rete 4G. Il costo per il pubblico è di soli 11,99 euro. Questa tariffa sarà disponibile, sia online che nei negozi ufficiali dell’operatore, per gli utenti che hanno meno di 30 anni.

La seconda tariffa si chiama invece WindTre Student. Questa promozione si rivolge ad un pubblico leggermente più limitato numericamente: solo gli under 20 infatti potranno accedere alla proposta. La proposta comprende 40 Giga per la connessione internet a cui si aggiungono anche le telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili.

Il prezzo della ricaricabile è più basso rispetto a quello della prima tariffa: solo 9,99 euro ogni mese. La proposta è garantita anche in questa circostanza per attivazioni online e per attivazioni nei negozi ufficiali di WindTre. Gli utenti che scelgono questa proposta potranno attivare in automatico il sistema Easy Pay che prevede fatturazione su carta di credito o conto corrente.