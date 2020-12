Iliad giocherà all’attacco anche nel 2021. In vista del prossimo anno, il provider francese ha già lanciato una sua nuova tariffa per la telefonia mobile: la Giga 70. Questa ricaricabile comprende un pacchetto di contenuti con telefonate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga internet. Il prezzo è di 9,99 euro ogni trenta giorni. Anche con questa tariffa gli abbonati avranno gli oramai noti tre servizi gratuiti.

Iliad, anche nel 2021 sono confermati i tre servizi a costo zero del provider

Gli abbonati di Iliad che scelgono una delle classiche tariffe avranno la possibilità di effettuare telefonate no limits verso l’estero. Comunicare con partenti o amici lontani dall’Italia sarà quindi più semplice e conveniente che mai. Allo stato attuale, le norme tariffarie di Iliad comprendono una lista di sessanta nazioni compatibili con le chiamate gratuite senza costi extra sul prezzo mensile.

Da non sottovalutare sono anche i vantaggi relativi alla segreteria telefonica. In questo senso, anche nel 2021 Iliad si distinguerà da altri gestori tra cui TIM, Vodafone e WindTre. Gli abbonati che optano per l’attivazione di una ricaricabile avranno la possibilità di ascoltare i messaggi registrati in segreteria senza spese extra rispetto al proprio piano mensile.