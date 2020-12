Vodafone chiude in bellezza questo 2020 mettendo a disposizione di molti possibili clienti la tariffa Special 70 Giga. In continuità con tutto il percorso di questo 2019, il provider inglese ha deciso di puntare sulle offerte low cost con soglie di consumo quasi illimitate. Questa promozione è dedicata, in particolare modo, a quegli utenti che effettuano il passaggio di rete da altro operatore.

Vodafone, tariffa da 70 Giga con chiamate e prezzo da ribasso

Le soglie di consumo previste con Special 70 Giga contemplano sia i minuti per le telefonate sia la connessione internet. Tutti gli abbonati avranno quindi chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo da pagare per gli abbonati sarà di soli 7,99 euro ogni trenta giorni. Come previsto da recenti condizioni di Vodafone, questo costo è bloccato almeno per i primi sei mesi.

Al costo fisso mensile, gli abbonati dovranno aggiungere solo un piccolo extra di 10 euro per le spese di attivazione della SIM. La Special 70 Giga si presenta al pubblico come una una ricarica winback. Per sottoscrivere Special 70 Giga sarà necessaria la portabilità del numero da TIM, WindTre, Iliad o altri provider. Possono scegliere questa ricaricabile anche gli ex clienti di Vodafone ora con altro operatore. Per la portabilità sono necessari sino a tre giorni lavorativi.

Così come per altre tariffe dedicate alla portabilità, la Special 70 Giga non può essere attivata attraverso i canali internet di Vodafone. Gli utenti interessati dovranno recarsi necessariamente presso uno degli store ufficiale del gestore inglese sul territorio italiano.