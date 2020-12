Vodafone continua a sorprendere tutti con il lancio di una campagna promozionale che racchiude al proprio interno un bundle invidiabile, e sopratutto con un prezzo finale complessivamente invitante, anche se purtroppo limitata per una ristretta cerchia di consumatori.

Il suo nome è Special Unlimited, nasce per essere distribuita esclusivamente in versione operator attack, e come tale potrà essere attivata solamente con portabilità da alcuni operatori telefonici, nel nostro caso sono Tiscali, CoopVoce e TIM. I costi iniziali che gli utenti saranno costretti a sostenere non rappresentano un ostacolo, infatti si dovranno spendere complessivamente 15,01 euro con 5 euro di credito già incluso, suddivisi in 5,01 per la promozione e 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile.

Vodafone: la Special Unlimited è invidiabile

All’interno della promozione Vodafone si sprecano i contenuti, sarà infatti possibile affidarsi a 50 giga di internet alla velocità massima, solo con smartphone abilitato, di 600Mbps in download, affiancati da SMS e minuti senza limiti da poter utilizzare verso un qualsiasi numero sul territorio nazionale.

Il prezzo finale di vendita, da corrispondere mensilmente all’azienda, corrisponde a 9,99 euro, con possibilità di versarlo direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile che si è acquistato in fase di attivazione.

I vincoli contrattuali sono complessivamente assenti, di conseguenza in un qualsiasi momento l’utente potrà decidere di abbandonare Vodafone, senza essere minimamente costretto a pagare penali o costi aggiuntivi. La richiesta potrà essere presentata solamente nei punti vendita dislocati sul territorio nazionale, non online o sul sito ufficiale dell’azienda; al momento non è stata comunicata una data effettiva di scadenza.