Nel 2020, Tesla è diventata la società automobilistica più popolare sul pianeta. Inoltre SpaceX ha lanciato sei astronauti nello spazio. Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, è diventato il secondo uomo più ricco al mondo.

Musk ha avuto un tale successo che è stato paragonato al fondatore di Apple, Steve Jobs, e la sua azienda rivoluzionaria di auto elettriche ora vale più di altre nove case automobilistiche messe insieme. “Quest’uomo vende tecnologia, parla di assistenza completa e poi di auto senza conducente. Sta pensando molto più in grande”, afferma Jim Cramer della CNBC. “È un grande pensatore. Ci fa sembrare lillipuziani”.

“Ecco perché questa generazione più giovane è disposta a dargli dei soldi. Stanno dicendo: “Guarda. È Steve Jobs. Chissà cosa inventerà dopo. Ne voglio una parte.” L’anno è iniziato velocemente per Musk, con Tesla che ha superato per la prima volta la valutazione di $ 100 miliardi dopo che il prezzo delle azioni ha iniziato a salire alla fine del 2019. Tuttavia a marzo, Tesla è stata costretta a interrompere la produzione di auto nella Bay Area di San Francisco, aperta per giorni nonostante le restrizioni per evitare la diffusione del Covid.

Tesla è stata pesantemente criticata per aver continuato a produrre le sue auto. Musk ha minimizzato la minaccia Covid, definendo il panico per il virus “stupido” su Twitter dopo aver affermato in precedenza che non sarebbe stato “peggio del comune raffreddore”. Poco dopo la società ha annunciato che avrebbe chiuso la sua fabbrica a Fremont, in California. Nel corso dello stesso mese, Musk ha inveito su Twitter. A maggio, ha causato un brusco calo del prezzo delle azioni di Tesla del 10,3%.

Tesla e SpaceX: un anno di successi per le due aziende entrambe fondate dal celebre Elon Musk

Il suo sfogo è arrivato dopo che Tesla ha guadagnato più del valore combinato di Ford Motor, General Motors e Fiat Chrysler, che producono milioni di auto in più all’anno rispetto all’azienda di auto elettriche. Musk ha poi annunciato in modo bizzarro che avrebbe venduto quasi tutti i beni fisici, incluso il suo patrimonio immobiliare in California da 100 milioni di dollari, poiché ritiene di non aver bisogno di una casa o di soldi mentre si “dedica” ad altro.

A maggio, Musk ha confermato che “Tesla sposterà immediatamente il quartier generale e i programmi futuri in Texas/Nevada“. Il mese si è concluso alla grande con SpaceX che ha lanciato il primo equipaggio della NASA nello spazio, a distanza di anni dal tentativo nel 2011. Durante l’evento “Battery Day” di settembre in California, Musk ha promesso che Tesla avrebbe realizzato un’auto elettrica da $ 25.000 “convincente” entro tre anni. A novembre, con il prezzo delle azioni di Tesla ancora alle stelle, Musk ha superato il fondatore di Microsoft Bill Gates come il secondo uomo più ricco del mondo con la sua attuale ricchezza di 155 miliardi di dollari.

Un mese dopo, Musk ha spiegato il perché del nuovo quartier generale. “Se una squadra vince da troppo tempo, tende a compiacersi e poi non vince più il campionato. La California vince da troppo tempo”. Tesla sta costruendo il suo nuovo stabilimento Gigafactory Texas vicino ad Austin, dove la società produrrà il Model Y e il Cybertruck. Nel frattempo Space X sta testando la sua astronave, che Musk spera possa portare gli esseri umani su Marte. Sarà difficile per Tesla e SpaceX riuscire ad avere un anno più ricco di eventi rispetto al 2020.