La nota casa automobilistica di Elon Musk dispone da sempre le sue vetture di tante nuove tecnologie super innovative e non solo. All’interno delle auto, infatti, sono presenti numerosi servizi streaming per esempio per ascoltare musica, come Spotify. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, sembra che Tesla sia pronta a collaborare anche con Apple e con Amazon.

Tesla pronta a collaborare con Apple e Amazon per i servizi streaming di musica

Assieme a Spotify, sembra che in futuro sulle vetture targate Tesla ci saranno anche i servizi streaming di musica di casa Apple e Amazon. A confermare queste due importanti collaborazioni, sono stati alcuni riferimenti presenti nell’ultimo aggiornamento software dell’azienda. Se così fosse, fra poco tempo vedremo ufficialmente integrati all’interno dell’Infotainment delle vetture della casa automobilistica i servizi di musica streaming Apple Music e Amazon Music.

Si tratterebbe senz’altro di un’altra caratteristica utile ed esclusiva per l’azienda di Elon Musk, dato che andrebbe ad arricchire ancor di più l’esperienza di guida dei clienti. L’arrivo di questa notizia ha inoltre avuto effetti positivi anche nei titoli di borsa. I titoli di Apple su Wall Street, ad esempio, hanno guadagnato il 2,49%, mentre i titoli di Tesla hanno guadagnato lo 0,73%.

Vi ricordiamo che, oltre a queste collaborazioni, la casa automobilistica sta già lavorando assieme ad altri produttori importanti per la realizzazione di varie componenti interne. Tra questi, ad esempio, ci sarà il noto produttore Panasonic che, a patire dal prossimo anno, realizzerà la nuova batteria per le auto elettriche con la cella 4680.