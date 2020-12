Postepay: nuova truffa phishing in atto con e-mail, ecco come evitarla

Durante l’ultimo periodo sono stati tantissimi gli utenti a denunciare truffe e varie problematiche in relazione ai propri conti in banca o alle proprie carte. Tutto ciò è capitato a ridosso del Natale, periodo nel quale tutti danno vita a sessioni d’acquisto sfrenate.

In molti si sono visti portare via i propri account legati a carte di credito, di debito o prepagate, proprio come le celebri Postepay di Poste Italiane. C’è da chiarire una situazione molto importante: non solo le carte di quest’ultima azienda sono in pericolo. Molte persone credono infatti che le Postepay siano le meno protette, quando invece non è di certo così. Ciò che accade è semplicemente una truffa ai danni dei più sprovveduti, i quali concedono dati d’accesso e personali ai truffatori. Mediante i tentativi di phishing infatti avviene proprio questo, ovvero che i malfattori riescono a reperire i dati per accedere ai conti, facendo sparire denaro. Durante gli ultimi giorni un nuovo messaggio molto pericoloso starebbe girando tramite e-mail.

Postepay: utenti in pericolo per via della nuova truffa phishing, eccola

Gentile cliente,